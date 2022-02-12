ЦРУ и американские военные уточнили дату вероятного вторжения РФ в Украину 22 12.02.2022, 9:07

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Путин принял окончательное решение?

Окончательные намерения президента РФ Владимира Путина в отношении Украины неизвестны, но новая агрессия может начаться 15 февраля, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди официальных лиц.

По данным собеседников агентства, Россия может пойти на провокацию на Донбассе или «нападение на Киев». В то же время официальные лица в США «не верят, что Путин принял окончательное решение».

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля.

Несколько дипломатов и военных рассказали журналу, что США «четко описали» возможные способы вторжения РФ. По данным Der Spiegel, отчеты США «были очень подробными и подтверждались многими источниками».

«Середина февраля долгое время считалась правдоподобной датой. Однако источники также считают, что США могли специально распространять информацию, чтобы сорвать планы нападения России», — пишет журнал.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные силы на границу с Украиной и может начать вторжение в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

По данным газеты The Guardian, во время разговора с мировыми лидерами 11 февраля президент США Джо Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин решил совершить новое вторжение в Украину. В официальных сообщениях об этом не говорилось.

Телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия может пойти на новую агрессию до конца Олимпийских игр в Пекине.

Ранее CNN писал, что Совет нацбезопасности США и американская разведка специально передавали Белому дому тревожные сценарии вторжения России в Украину, чтобы сорвать планы и сдержать действия Кремля.

В МИД России обвинили западные СМИ в «масштабной дезинформационной кампании», цель которой — «внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы».

11 февраля Украина обратилась к России с требованием объяснить военную активность в приграничных районах и во временно оккупированном Крыму и дала 48 часов на ответ.

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