«Эйфория затуманила глаза»: как белорус потерял на криптобирже $26 тысяч 21 12.02.2022, 9:20

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Рассказ азартного трейдера.

Когда Максим впервые покупал на бирже крипту, даже подумать не мог, насколько затянет его эта история. За месяц, торгуя с «кредитным плечом» (чуть позже мы расскажем, что это такое), минчанин заработал $40 тысяч, но так же легко их потерял. Погрустил, вложился снова — и опять все проиграл. Спустя два года своей активности на криптобирже Максим поделился с onliner.by выводами о том, как рисковать не стоит.

Первая попытка. Минус $6 тысяч

«Надеюсь, моя история убережет таких же азартных и неопытных молодых людей», — написал нам минчанин Максим (имя изменено по просьбе героя). Ему 33 года, женат, работает в дистрибьюторской компании. Мечтает уже к 55 годам накопить достаточно денег, чтобы жить на пассивный доход, а для этого нужны инвестиции. Два с половиной года назад Максим мало что знал о криптовалюте, но друзья уговорили попробовать.

— Эта была осень 2019 года, биткоин тогда стоил в пределах $10 тысяч — это относительно дешево, и я стал искать, где можно купить криптовалюту легально, не на черном рынке. Нашел белорусскую криптобиржу и купил там на $6 тысяч частично биткоин и эфир (еще одна популярная криптовалюта. — Прим. Onlíner).

Купил и забыл. А через два месяца у меня стало уже $9 тысяч.

Первый успех приятно порадовал Максима. У него еще были в запасе сбережения, но вкладывать их в крипту он не спешил. А потом совершенно случайно узнал о «торговле с плечом» — и биржа его затянула.

— Я увидел дополнительный интерфейс, нажал на какую-то кнопку, отвлекся, смотрю: а у меня плюс $800 за 15 минут. Сразу же написал в техподдержку: все ли в порядке? Так и должно быть? Мне ответили: да, все нормально, вы «поторговали с плечом». Я пошел читать, что это такое, и увлекся. Меня было уже не остановить.

Торговля с кредитным плечом (или левередж) — это дополнительный финансовый рычаг, который позволяет совершать на бирже крупные сделки, даже если у вас нет большого капитала. На разных площадках предлагают торговлю с плечом от 2х до 500х и выше. Допустим, у вас есть $1000. Если вы используете плечо 100х, условная $1000 превращается уже в $100 тысяч. Можно совершить сделку на эту сумму.

Чем выше плечо, тем быстрее и больше денег можно заработать, но и риски при этом увеличиваются.

Даже незначительное колебание курса криптовалюты при торговле с большим плечом приносит существенные убытки: проиграть все деньги в ноль можно очень быстро. Вот почему специалисты не рекомендуют новичкам использовать левередж выше 5x.

— Так получилось, что рынок в то время шел вверх, и буквально за месяц c $9 тысяч я наторговал уже на $40 тысяч, — продолжает свой рассказ Максим. — Я уже собирался выводить заработанные деньги, но были праздники, и я подумал: на выходных еще поиграю, а потом сниму. Была какая-то эйфория, которая просто затуманила глаза. И так получилось, что эфир вместе с биткоином тогда резко улетели вниз.

А у меня на $200 тысяч где-то крипты было куплено, я торговал с большим плечом. Буквально за пару часов остался ноль.

Хорошо, что хотя бы в минус ты не уходишь. Когда все твои деньги проиграны, ты просто не можешь больше торговать.

Вторая попытка. Еще минус $20 тысяч

Максим рассказывает: эмоции были очень сильными, он долго не мог поверить, что так быстро все проиграл. Примерно на два месяца баловство прекратил. А потом решил: раз повезло однажды, повезет и в другой раз.

— Я снова положил $10 тысяч на счет и стал торговать. Если бы просто купил крипту на эти деньги и ничего с ней не делал, сейчас было бы уже, наверное, $200 тысяч, но я был неопытным тогда и снова торговал с плечом. Рынок штормило. Биткоин мог на $10 подорожать, а потом на $50 подешеветь.

Из-за того, что я торговал с большим плечом, мои деньги как корова языком слизала. Я снова положил $10 тысяч и опять их проиграл.

Сбережений на общую сумму в $20 тысяч Максиму хватило на три месяца, на этом торговлю с левереджем белорус решил прекратить. Говорит, что для начинающих это слишком опасная игра.

— Это отнимает очень много времени, но еще больше нервов и эмоций. Ты представляешь, что вот-вот купишь себе дом, а потом оказываешься ни с чем. Эмоции просто зашкаливают. Я рад, что жена меня поддержала: сказала, что все плюсы наши и минусы тоже. В общей сложности я потерял $26 тысяч своих сбережений. Хорошо, что это были мои деньги, а если бы я их одолжил или взял кредит в банке? Это может испортить чью-то жизнь навсегда, — рассуждает сегодня Максим.

— А если вовремя остановиться? Выиграли какую-то сумму и сразу вывели деньги? — задаем наивный вопрос.

— Так может говорить только тот, кто никогда не торговал на бирже. Остановиться очень тяжело, и непонятно, где тот момент, когда надо останавливаться. Никто не может предсказать, что будет с курсами завтра или послезавтра, выиграешь ты или потеряешь.

Третья попытка. Пока в плюсе

От покупки криптовалюты наш герой в итоге не отказался: часть сбережений у него по-прежнему вложена в эфир и биткоины, а часть работает на фондовом рынке (суммы вложений Максим попросил не указывать).

Главный вывод, который белорус сделал для себя после 2 лет на бирже: торговать лучше только на свои деньги, которые не жалко потерять. Все остальное — неоправданный риск, который может завершиться потерей больших денег.

Насколько типичным можно назвать поведение Максима и какие ошибки он допустил, играя на бирже, мы спросили у финансового консультанта КГ «Личный капитал» Виталия Рунцо.

— Герой статьи совершенно правильно говорит о необходимости инвестировать деньги для того, чтобы иметь пассивный доход в 55 лет, но почему-то начинает с покупки криптовалюты — «Друзья уговорили попробовать». А за этим кроются сразу две распространенные ошибки: попытка инвестировать по советам непрофессионалов и подмена осознанного инвестирования на высокорискованные спекуляции.

Далее идет распространенный сценарий, характерный для любого азартного человека: если повезло — вера в успех и свою исключительность, если нет — пойти на повышенный риск, чтобы побыстрее вернуть потерянное.

Ответ на такие естественные человеческие эмоции финансовой индустрией давно придуман — предложение кредитного плеча, чтобы даже с небольшим капиталом клиент смог почувствовать себя настоящим финансовым воротилой. И если этот рычаг используется необдуманно, то исход практически закономерен: ускоренная потеря капитала.

Даже относительно небольшое плечо 20х означает, что минимальное для рынка криптовалют 5%-ное движение цены актива в противоположную сторону полностью обнуляет ваш капитал. Игрок срочно пополняет депозит новыми деньгами, а далее включается весь спектр человеческих эмоций: чувство страха, желание отыграться и полное отсутствие рациональности в своих действиях. Поэтому я полностью соглашусь с финальными выводами героя: торговать на бирже следует только на те деньги, которые будет не жалко потерять, и только на свои — никаких заемных средств для спекуляций.

Что касается первоначального портфеля нашего «инвестора», то можно увидеть некую попытку диверсифицировать риски (деньги вложены в биткоин и эфир). При этом нужно понимать, что это инструменты из одного высокорискованного класса активов и очень коррелируют друг с другом, поэтому вряд ли защитят портфель в случае коррекции.

При желании играть на рынке криптовалют я считаю разумным выделить для этого небольшую часть своего капитала (не более 5—10%) в качестве агрессивной составляющей, а основную сумму инвестировать в более традиционные инструменты: банковские депозиты, золото, недвижимость, фонды акций и облигаций, — советует Виталий Рунцо.

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