Ученые: Вожди индейского племени использовали галлюциноген, чтобы сохранить лояльность народа 3 12.02.2022, 9:27

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Для этого людей приглашали на специальные пиры.

Лидеры племени уари из древнего города в Перу, который сейчас называется Килькапампа, возможно, использовали доступ к наркотикам, чтобы сохранить лояльность своего народа, пишет nv.ua.

Недавние раскопки в центре Куилькапампы позволили найти следы семян южноамериканского дерева Anadenanthera colubrina, известного в Перу как вилька (wilca) вместе с остатками напитка из ферментированных фруктов.

Город Куилькапампа (Quilcapampa) процветал примерно между 500 и 1000 годами нашей эры. Племена уари, которые жили в нем, не использовали систему письма, поэтому письменных источников об этом времени не сохранилось. Хотя изображения вильки были найдены на других стоянках уари, это первый случай, когда семена вильки были обнаружены на стоянке уари.

Вилька — психоактивное вещество, способное вызывать галлюцинации. По словам исследователей, когда ее подают с напитком чича-де-молле, вилька может быть даже более мощной, чем сама по себе. Соединения в напитке, называемые монотерпеновыми углеводородами и бета-карболинами, «усилили бы психотропный эффект вильки», — написали исследователи.

Смешивая вильку и напиток, люди уари испытывали галлюцинации, которые они, вероятно, считали духовным опытом. При этом получение семян вильки было бы сложной задачей для жителей Куилькапампы. Семена должны были быть собраны в тропических лесах на восточных склонах Анд или рядом с ними, и для доставки их в Куилькапампу требовались перемещения товаров на большие расстояния.

Вероятно, только лидеры сообщества могли получить доступ к вильке и, вероятно, использовали эту возможность, чтобы завоевать лояльность племени.

«Это была важная часть создания социальных связей. Местные жители были бы приглашены на пиры уари и оказались бы в долгу перед хозяевами», — отметил соавтор исследования Мэтью Бивер, доцент антропологии и археологии в Дикинсон-колледже в Пенсильвании.

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