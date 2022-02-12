Российские дипломаты начали покидать Украину 54 12.02.2022, 9:35

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Что происходит?

Сотрудники российской дипмисии покидают Украину, сообщил РИА "Новости" информированный источник.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", — сказал он.

"Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД РФ) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс", - напомнил он.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 7 февраля вдоль границ Украины со стороны России, Беларуси и ОРДЛО находятся в общей сложности 140 тысяч военных.

В Госдепе США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину до середины февраля. По информации западных СМИ, Россия завершила «последние приготовления ко вторжению». В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По его словам, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс жестких мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину.

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