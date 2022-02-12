Лукашисты испортили машину бизнесмена, чтобы тот разбился в аварии? 4 12.02.2022, 9:46

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Белорусский предприниматель рассказал странную историю.

Бизнесмен Алесь Стрельцов поделился с «Белсатом» своими подозрениями. По его мнению, белорусские силовики разработали операцию, чтобы убить его: создали подставную фирму на его имя и испортили подвеску его автомобиля.

Бизнесмен из Минска Алесь Стрельцов был вынужден покинуть страну в январе 2022 года.

Алесь говорит: то, что сейчас происходит в нашей Беларуси, имело место все годы правления Лукашенко. Стрельцов вспоминает свои тяжелые приключения в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

«Меня избивали. Меня садили несколько раз во время нашего белорусского Майдана 2006 года. Выводили из автобусов, проводили через так называемый коридор, когда избивали, потом в коридоре ставили» на растяжку», – вспоминает он.

И в тогдашней практике были как физические, так и моральные пытки в отношении задержанных по политическим мотивам.

«Я просто ползаю по полу. Я заползал в камеру. Потому что ногами я уже не мог», – рассказывает о страшных минутах своей жизни Алесь.

10 января 2008 г. Стрельцов принимал участие в акции протеста предпринимателей в центре Минска, разогнанной властями. И был приговорен к ограничению свободы сроком на 2 года за «организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Тогда Алеся признали политзаключенным. Наибольшее количество нынешних политзаключенных осуждены или остаются под следствием по этой же статье.

По словам Алеся, «политические чистки», которые сейчас развернулись в Беларуси, начались в нашей стране гораздо раньше. Просто большинство населения на них не обращало внимания.

«С 2000-х годов очень часто приходилось встречаться с моментом, когда звонили и говорили, что такого-то надо уволить… КГБ и вся власть номенклатурная, естественно, не была ко мне благоприятна и считала меня врагом», – говорит Стрельцов.

Но в этом году порочная практика репрессий и давления на граждан достигла чрезвычайного уровня. В ходу идут любые грязные методы. Алесь утверждает, что спецслужбы пытались на платформе «Google Business Profile» создавать аккаунты от его имени.

«Вижу, что это какая-то очень сомнительная контора, а по правде говоря, напоминает мошенническую. Потому что у них рейтинг – около нуля, одна звезда из пяти возможных. Люди жалуются, что они им обещали найти работу и «кинули», работу не нашли. То есть это какой-то повод!» – объясняет бизнесмен.

Логичным развитием событий стало то, что в автомобиле Стрельцова во время поездки отказали системы вождения. Накануне возле автомобиля крутились « или милиционеры, или какие-то непонятные дорожные службы».

Сейчас Алесь Стрельцов – в безопасности в Украине. И собирается развивать медийные проекты, направленные на положительные изменения в Беларуси.

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