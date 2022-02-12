«Заманал уже этот Вова» 3 12.02.2022, 9:54

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Как российский пенсионер «оскорбил человека, похожего на Путина».

Новгородский районный суд приговорил к штрафу сельского пенсионера Николая Пылаева за оскорбление "человека, похожего на Путина". Пылаева осудили по части 3 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" – это "оскорбление власти", новый состав правонарушения, введенный в кодекс только в 2019 году. Пылаев рассказал корреспонденту "Север.Реалии", за что не любит президента.

Николаю Пылаеву 63 года, он живет в деревне Витка недалеко от Великого Новгорода. Держит двух коров, кур, гусей – продает молочные продукты и яйца с доставкой до подъезда. "Жить-то на что-то надо, у меня пенсия 11 тысяч, на нее не проживешь!" – говорит он.

В соцсети "ВКонтакте" у Пылаева больше семи тысяч друзей. Страница открытая, "я ничего ни от кого не прячу, вот они и насобирали там на меня". В одном из фотоальбомов сотрудники новгородской полиции обнаружили, как сформулировано в постановлении суда, "фото, на котором содержится изображение человека, внешне схожего с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Неизвестным лицом по внешним признакам производится мочеиспускание из мужского полового органа (часть полового органа имеется на фото) на фото, на котором содержится изображение человека, внешне схожего с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным".

– Она там 10 лет уже у меня, эта фотография! – возмущается Пылаев.

Но важно не когда размещена фотография, а когда была обнаружена, разъяснил Новгородский районный суд. Правонарушение это, как следует из судебного решения, длящееся. Срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется "со дня обнаружения соответствующего деяния", и в стандартные два месяца с момента составления протокола правоохранители уложились.

Адвоката на суде у Николая Пылаева не было.

– А я подумал: что я буду адвокату платить, думал, суд-то у нас нормальный, адекватный, – объясняет пенсионер. – А оказывается – нет! Я им сказал: "Вы докажите, что это Путин! У меня же там написано черным по белому – "человек, похожий на Путина". Даже не фотография, не портрет, а ксерокопия какая-то". – "А где вы взяли?" Я говорю: "Да он на каждом столбе перед выборами висел. Висел на верху столба, кто-то вниз приклеил и пописал на него. А чего, говорю, на него и собаки писали, вы и собак ловить теперь будете?"

Путин там или не Путин, суд разбираться не стал. "Довод Пылаева Н.Н. в судебном заседании об отсутствии доказательств того, что на фотографии изображен именно Путин В.В., не исключает наличие в его действиях состава административного правонарушения, поскольку изображенный на портрете человек имеет явное внешне сходство с Президентом РФ В.В. Путиным", – говорится в постановлении.

Единственное, в чем суд пошел пенсионеру навстречу, так это дал Пылаеву штраф ниже минимального порога. Часть 3 статьи 20.1 предусматривает наказание от 30 до 100 тысяч, Пылаеву назначили 15 тысяч рублей.

Оспорить постановление правонарушитель не смог, поскольку не получил вовремя решение суда.

– У меня же там "доброжелатели" сидят в Трубическом почтовом отделении, – рассказывает Пылаев. – Суд мне отправил решение, а я его не получаю. Я в суд позвонил (догадывался, что так будет, сразу взял телефон), они мне продиктовали трек-номер. Я проследил, что письмо на почте уже – значилось "вручение адресату". Я прихожу на почту, а они говорят: "Нету, уже получили". Я говорю: "Кто получил-то?" На следующий день захожу проверить отслеживание, там уже пишут, что отправлено как невостребованное обратно. В итоге я не успел – 10 дней прошло, я не получил на руки решение суда. Получил уже вступившее в силу решение. Даже не могу теперь подать апелляцию, я в юриспруденции не шарю ничего.

– Придется штраф платить?

– А я платить его не собираюсь, надо – с пенсии пусть высчитывают! У меня она большая! Они уже выгребают с меня – я судился с "Газпромом": требовал с них миллион рублей за то, что по моей земле их трубы проходят. В первой инстанции проиграл, во второй – выиграл, они мне выплатили 45 тысяч. А потом подали на кассацию в Питер, а мне что – туда ездить, что ли, ну и, конечно, присудили, что им надо. И теперь с меня "Газпром" высчитывает.

С АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" Николай Пылаев судился еще в 2019 году. У него есть земельный участок, который используется под сенокос. Через него проходят трубы старого магистрального газопровода (введен в эксплуатацию в 1974 году), частично заросшие кустарником, частично заболоченные. У собственника земли есть право требовать плату за сервитут, но Пылаев с газовиками о размере платы так и не договорился. Суд первой инстанции он проиграл, второй – выиграл, и в его пользу были взысканы "денежные средства за землепользование в размере 45 019 руб. 19 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 128 руб. 22 коп., расходы на оплату государственной пошлины в размере 1 441 руб. 02 коп". Однако кассация вернула жалобу на новое рассмотрение, и летом 2021 года решение апелляции было отменено. Теперь получается, что не газовики должны Пылаеву, а он газовикам.

– Ну и как вот с ними бороться? Я не знаю! Это все путинские сватья-братья, – говорит Николай Пылаев. Лишний раз по имени-фамилии он президента России не называет. – Его же никто не выбрал! Это все Эллочка-людоедка ему выписала левый мандат, и все. В этот раз и в предыдущий раз так же. У меня-то источники верные, я знаю, что он сам себя выбрал, никто его не выбирал. Меня в суде спросили: "Вы что, его президентом не считаете?" Я говорю: "Конечно, нет". – "А почему?" А потому, что он узурпировал власть и делает, чего хочет. Коррупция процветает, вор на воре, и никто ничего не делает. Я на собственном опыте убедился, как они не хотят людям ничего платить.

– Так а за что вы Путина не любите?

– Так а за что любить? Одни олигархи разведёны, денег у людей нету, пенсия – нищета разводится! Население убывает, особенно в Новгородской области. Одни только гастарбайтеры сюда тянутся, у меня в деревне таджиков немерено живет, русских людей мало тут остается. Сейчас он съездил в Китай – опять китайцам что-то отдаст. Тайгу уже всю даром отдал, сейчас еще что-то отдаст, скоро узнаем.

"У меня обостренное чувство справедливости", – описывает сам себя Николай Пылаев. Он репостит публикации новгородского отделения "Яблока" и саратовского коммуниста Николая Бондаренко, ходил на митинги в Новгороде и Окуловке. Из политиков сегодня больше всех уважает Николая Платошкина: "Хоть грамотный мужик. Путин-то не видел ничего". На вопрос, поддерживает ли его взгляды семья, отвечает уверенно: "Так, а что они мне могут сказать? Я же все-таки глава семьи".

– Не боитесь?

– А чего мне бояться-то? Ну, убить они могут меня, ну и что? Я же не один такой, по России-то таких много. Нечего бояться. Когда больше людей вытравят из себя раба… Вот хоть киргизов взять – они вытравили из себя раба, а русские почему-то не могут. Хотя кого ни спроси, народ прямо говорит: заманал уже этот Вова.

Чистить свои соцсети после суда Пылаев не стал – только удалил те самые фотографии. Объясняет: полиция предупредила, что могут и второй раз дело возбудить.

– Я говорю: ну ладно, это уже не актуальная тема, уберу, – смеется новгородец. – Надо что-нибудь посвежее придумать.

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