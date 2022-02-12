Президент Туркменистана заявил, что принял «непростое решение о себе» 14 12.02.2022, 10:23

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Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что принял «непростое решение о себе», сообщает информационное агентство страны.

«Как вы знаете, 15 лет тому назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав, тем самым, огромное доверие», — сказал туркменский лидер.

По его словам, это высокое доверие он очень ясно ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов. А сейчас особую надежду возлагает на молодежь страны, потому что «молодое поколение — воплощение надежд на будущее».

Президент Туркменистана подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка и хочет обсудить непростое решение о себе, к которому пришел.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область», — заявил Бердымухамедов.

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