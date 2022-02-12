«Документ свой покажи!» 5 12.02.2022, 10:40

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Новые подробности о том, как житель Солигорского района с ружьем дал отпор обнаглевшим милиционерам.

11 февраля были опубликованы два видео, которые, как заявляется, показывают события 3 февраля в деревне Красная Слобода Солигорского района, где у местных жителей произошел вооруженный конфликт с милиционерами, сообщает «Белсат».

Что случилось официально

По официальной версии, 3 февраля на частном подворье 65-летний мужчина и его 38-летний сын оказали активное сопротивление милиционерам. В МВД заявляли, что в доме хозяина может быть его сын, который остается в республиканском розыске по обвинению в уголовном деле. По какому делу – не уточнялось.

Во время попытки задержания отец вступился за сына и ударил одного из милиционеров прикладом охотничьего ружья и трижды выстрелил. Обошлось без ранений.

Отца и сына задержали, против них возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Что видно на видео

11 февраля были опубликованы два видео инцидента. На одном – коротком – видно, как двое мужчин что-то делает с третьим. На втором –девятиминутном – видно развитие конфликта.

В частности, видно, как хозяева дома просят соседей вызвать милицию. Они говорят, что люди в штатском незаконно попали на частную территорию и, не представившись, начали избивать Дениса Якубовича – сына хозяина. За мужчину заступается его отец Владимир, у которого в руках ружье. Один раз слышно выстрел.

При этом хозяева требуют от людей в штатском, которые заявляют, что они из милиции, показать документы:

«Покажи еще раз, документ свой покажи! На основании чего задерживаешь? Постановление, постановление покажи!»

В одном из людей в штатском узнали милиционера Артема Шкоду. Он говорит, что у него есть документы, но их не показывает – только «ксиву». Иногда люди толкаются, один раз милиционер делает подсечку Денису Якубовичу и они падают на землю.

Через некоторое время Денис Якубович зачитывает милиционеру документ из Следственного комитета, по которому идет рассмотрение жалобы на неправомерные действия следователя. Мужчина говорит, что ждет сообщения, а пока идут процессуальные действия.

Милиционер тоже звонит кому-то и говорит, что его трижды ударили прикладом по голове.

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