Politico: Байден назвал союзникам дату атаки на Украину 7 12.02.2022, 10:33

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Вторжению российских войск будут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

Данные американского лидера о дне вторжения России в Украину отличаются от информации, обнародованной западными СМИ, сообщает korrespondent.net.

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля. Об этом пишет газета Politico.

Так, издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщает, что, по информации Вашингтона, вторжению российских войск будут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

При этом, как утверждает газета, в Европе со скептицизмом отнеслись к заявлению американской стороны. "В е по-прежнему отказываются верить в это. Это будет такая ошибка <...>. Война дорого обходится", - цитирует издание одного из источников.

В то же время, как указано, участники переговоров сошлись во мнении, что главное сейчас - сохранять единство и быть готовыми с санкциями против Москвы.

Добавим, немецкое издание Der Spiegel также сообщает, что Байден на переговорах назвал вероятной датой вторжения войск РФ в Украину 16 февраля. Кроме того, пишет журнал, США предоставили союзникам множество подробностей о подготовке этой атаки: "Были конкретно описаны маршруты русского вторжения, а также отдельные русские части и задачи, которые они должны взять на себя".

Напомним, онлайн-встреча лидеров США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генсека НАТО и главы Еврокомиссии продолжалась почти полтора часа.

По ее итогам стороны договорились в ближайшие дни удвоить дипломатические усилия по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.

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