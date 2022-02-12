В мире взлетели цены на нефть, золото и зерно 12.02.2022, 10:49

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Рынки отреагировали на заявления официальных лиц США.

Мировые сырьевые рынки испытали нервный срыв на вечерних торгах в пятницу после того, как американские СМИ, а затем и советник по национальной безопасности Джон Салливан заявили об угрозе российского вторжения в Украину уже на следующей неделе, пишет finanz.ru.

Фьючерсы на нефть Brent подскочили на 4%, до 95 долларов за баррель - максимального уровня с сентября 2014 года, а контракты на сорт WTI в США в моменте показывали рост почти на 5%, до 94,65 доллара за бочку на опасениях, что жестские санкции или ответные меры Кремля оборвут поставки ключевым потребителям.

Россия добывает каждый десятый баррель «черного золота» на планете и экспортирует половину добычи - около 5 млн баррелей в день. Из них 53% уходят в Европу, где главные потребители - это Германия (11%), Нидерланды (11%), Польша (7%) и Финляндия (4%) (по оценкам ING и Минэнерго США).

Половину этой нефти качают в Европу трубопроводы, которые окажутся «под прямым риском в случае войны», говорит аналитик Raymond James Павел Молчанов.

Цена барреля может подскочить до 120 долларов, прогнозирует он, поскольку нефтепроводы могут получить повреждения или полностью выйти из строя при боевых действиях.

Но не только нефтяной рынок нервинчает. Россия является крупнейшим в мире экспортером зерна с объемами порядка 40 млн тонн в год, а вместе с Украиной контролирует 19% мировых поставок, напоминает аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Цены на пшеницу в Чикаго в пятницу подскакивали на 4% и превышали 800 долларов за бушель.

Палладий, более 40% которого добывается в России, подорожал на 2,15%, до 2,314 тысячи долларов за унцию и едва не пробил максимумы с сентября прошлого года. По данным Bloomberg, Белый дом предупреждил производителей чипов о необходимости искать альтернативных поставщиков ключевых металлов на случай, если Россия примет меры в ответ на санкции.

Сейчас 35% палладия в США поступает из России, а Украина обеспечивает более 90% поставок неона полупроводникового класса. Эти цепочки могут быть разорваны во время войны.

Котировки золота переписали рекорд за 2,5 месяца: прибавив 1,5% за день контракты на бирже Comex достигали 1867,25 доллара за тройскую унцию.

«Рынок реагирует, потому что реальное вторжение не было учтено в ценах, - говорит Майкл Фарр из Farr, Miller and Washington LLC. - От того, насколько суровым будет вторжение, если оно состоится, будет зависеть реакция».

О том, что Россия может вторгнуться в Украину уже на следующей неделе, со ссылкой на источники в разведке и Белом Доме сообщили PBS, Bloomberg и СNN. Советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан на брифинге в Белом доме подтвердил: Вашингтон полагает, что Россия может предпринять наступательные военные действия или попытаться разжечь конфликт внутри Украины, не дожидаясь окончания Олимпиады в Пекине.

Источники Bloomberg утверждают, что стартом кампании может быть провокация в Донбассе где украинские военные годами воюют против сепаратистов, поддерживаемых Москвой. По их словам, это произойти уже во вторник, 15 февраля.

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