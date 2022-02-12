Доктор назвал лучший продукт для сердца и иммунитета зимой 12.02.2022, 10:50

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Листья этого растения содержат важнейший для организма витамин.

В зимний период времени большинство людей испытывает острый дефицит главных витаминов. ПО этой причине его иммунитет слабеем, а внутренние органы, в том числе, сердце функционируют в непривычном режиме, пишет inc-news.ru.

Чтобы помочь своему сердечно-сосудистому аппарату, а заодно помочь иммунной системе в защите организма от вирусов и инфекций, врач-нутрициолог из США Синтия Сасс советует зимой включить в свой ежедневный рацион кинзу.

В небольшой пригоршне листьев этого растения содержится примерно шестнадцать процентов 16% суточной нормы витамина K, пять процентов витамина А, и два процента витамина С.

Таким образом, можно значительно укрепить свой иммунитет, снизить риск сердечных недугов, и даже замедлить ход старения клеток.

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