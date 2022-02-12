Экс-премьер Украины Владимир Гройсман: Лукашенко сдулся, его нет 3 12.02.2022, 10:59

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Украинский политик жестко высказался в адрес нелегитимного правителя.

В Беларуси после выборов 2020 года нет независимого правителя. Об этом 11 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает gordonua.com.

Он комментировал заявление внефракционного нардепа Евгения Шевченко о готовности ехать к Лукашенко и вместе с ним "решать вопрос" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"После событий 2020 года независимого правителя в Беларуси нет. Лукашенко сдулся, его нет. Он, к большому сожалению, – мне очень грустно от этого – он стал насильником белорусского братского народа. Это правда", – сказал Гройсман.

Экс-премьер Украины отметил, что РФ и Беларусь подписали совместную военную доктрину, которая определяет, "что больше нет никаких вооруженных сил Беларуси, все управление вооруженными силами Беларуси будет осуществляться Генеральным штабом РФ".

"Поэтому едьте в Беларусь и не возвращайтесь", – заявил Гройсман в адрес Шевченко.

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