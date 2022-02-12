«Заплатили девять тысяч долларов, зато накопили на собственную двушку» 1 12.02.2022, 11:23

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Жильцы арендных квартир в Беларуси рассказали о своих тратах.

В начале этого года чиновники неожиданно заговорили о том, что белорусам разрешат выкупать арендное жилье. Правда, пока обошлись без особой конкретики, но нормативную базу пообещали подготовить за полгода. Общественность взволновалась на кухнях и форумах. Сами квартиранты начали усиленно фантазировать, какой вариант их устроит. Льготный кредит, рассрочка, арендная плата в счет стоимости метров… Onlíner поговорил с несколькими жильцами, арендующими государственную недвижимость, и узнал, сколько денег они уже отдали и готовы ли платить еще.

Трешка в Гродно: за 5,5 года — 15 354 рубля на аренду

Дмитрий вместе с женой и двумя детьми живет в арендной квартире 5,5 года.

— Я сам из Берестовицкого района, супруга вообще из Гомельской области. Приехал в Гродно учиться. Так как мест в университетском общежитии не хватало, мне выделили комнату в общежитии какого-то предприятия — даже не знаю, существует ли оно сейчас. После выпуска я продлил там договор найма.

Ну а дальше жена, первый ребенок… Ютиться приходилось в комнате площадью 19 «квадратов». Еще и кухня с санузлом были только на этаже, а душ так вообще один на всех.

— Изначально я платил около 30 000 рублей (после деноминации это 3 рубля). Потом ввели дополнительные платежи для тех, кто не работает на том самом заводе, и стоимость увеличилась до 100 рублей.

Когда жена Дмитрия забеременела, они поняли, что одной комнаты на всех будет недостаточно и пора уже как-то решать квартирный вопрос. В то время семья стояла на очереди для нуждающихся в жилье.

— За несколько лет продвинулись всего на 200 позиций и стали примерно 9000-ми, поэтому начали присматриваться к арендному жилью. Подали заявление на трешку в новостройке — так сказать, на перспективу. При этом мы понимали, что нас снимут с очереди: площадь квартиры — 75 «квадратов», и она полностью покрывала нашу потребность в дополнительных метрах.

Дом, куда переехали супруги, достроили на улице Отечественной как раз в 2016 году. Он находится на окраине города. Сейчас там, по словам героя, отличные дороги, много магазинов и общественного транспорта. Но когда здание только появилось, во всем районе было всего два продуктовых, и чтобы добраться до любого из них, требовалось много времени. А еще была острая необходимость в школах и детских садиках. Хотя она и сейчас есть, и вряд ли этим можно кого-то удивить.

— Часть квартир распределили среди многодетных, часть отдали под служебное жилье, часть — под арендное. Трешка досталась нам с чистовой отделкой: на полу ламинат, линолеум и плитка, поклеены обои, сделаны плинтусы. На кухне стояла газовая плита, в санузле — ванна, умывальник, унитаз. Оставалось только привезти мебель.

Ремонт семейная пара сделала, но чуть позже. Поменяли почти во всех комнатах обои, в некоторых местах перенесли розетки, обклеили стену в прихожей искусственным камнем, поставили новую входную дверь. На все про все ушло около $2000. К более серьезным вложениям супруги не готовы: мало ли им не продлят договор аренды (летом они заключили новый еще на 5 лет), а делать серьезный ремонт для кого-то чужого не очень хочется.

— Качеством жилья мы в целом довольны. Да, в самом начале зимой текли окна, но, насколько я знаю, эта проблема есть во всех новых домах. Плюс штукатурка возле потолка потрескалась из-за усадки, а в спальне вздулась — видимо, ее наносили в сырую погоду. Других проблем мы не наблюдали.

За все эти годы Дмитрий потратил на аренду 15 354 рубля. Говорит, сэкономил порядочно. Сейчас он отдает 283 рубля в месяц, а если бы снимал у частника, платил бы куда больше: в том же районе за однушку просят $150 по курсу.

Конечно, не обошлось без нюансов. Плата за арендное жилье рассчитывается по следующей формуле: размер базовой величины × размер базовой ставки платы за пользование жильем × общая площадь жилья × коэффициент. Размер коэффициента зависит от населенного пункта.

— Для Гродно он составляет 0,6. Но когда мы только заехали, он был 0,5. Спустя год его подняли до 0,8. Мы вместе с другими «арендниками» коллективно обращались в различные инстанции вплоть до Администрации президента. Вели переписку в течение 9 месяцев. В конце концов коэффициент снизили.

На этой волне успеха Дмитрий просил местные власти восстановить его семью в очереди на жилье. Увы, тут не сработало.

— Не понимаю, почему люди, которые снимают квартиру у частника, остаются стоять в очереди, а мы нет. Мы же тоже арендуем метры, просто у государства. Тогда в чем разница? — возмущается собеседник. — Я посчитал, что мы потеряли около $12 000—13 000 из-за того, что утратили статус нуждающихся. И даже жалел об этом, когда прошла эйфория при виде «собственной» просторной квартиры вместо комнатки в общежитии.

Правда, когда чиновники заговорили о возможности выкупа арендных квартир, Дмитрий воодушевился.

— Понимаю, что никто не будет учитывать арендную плату за предыдущие годы, но надеюсь, что нам дадут возможность вносить деньги постепенно — например, 20% сразу, а остальную сумму в течение какого-то срока. Или предоставят льготный кредит. А еще я бы хотел воспользоваться своими чеками «Жилье», оставшимися от родителей (их выдавали в СССР для приобретения или приватизации недвижимости, сейчас они индексируются и могут пойти в зачет стоимости квартиры).

Двушка в Минске: за 7,5 года — 23 234 рубля на аренду

Виктор работает в одном из научно-исследовательских институтов в Минске. Как и предыдущий герой, вместе с женой и ребенком он какое-то время промаялся в общежитии. А в 2014 году ему предложили служебную квартиру в квартале «Магистр». Это была двушка площадью 55 «квадратов». Она тоже сдавалась с чистовой отделкой.

— Ремонт мы не делали, так как нас все устраивает. Зато потратили около $2000—3000 на мебель.

Цена аренды, утверждает мужчина, не всегда была посильной для семьи.

— Обычно для расчета стоимости служебного жилья применяется понижающий коэффициент. Но для «Магистра» эта норма не действует, поэтому мы платим в 5 раз больше, чем могли бы. Были времена, когда зарплаты хватало только на оплату аренды, «коммуналки» и детского садика для старшего ребенка. Жить приходилось на декретные. Поэтому многие отказывались от квартир здесь, но мы понимали, что коммерческую аренду тем более не потянем.

Осложнял ситуацию тот факт, что договор найма действует до тех пор, пока Виктор числится научным сотрудником. Потеряй он работу — семья тут же лишилась бы жилья. Поэтому найти что-то более высокооплачиваемое мужчина не мог, пришлось искать подработку.

За 7,5 года Виктор с женой потратили на аренду 23 234 рубля.

— В 2014 году мы платили 1 650 000 рублей (сейчас это 165 рублей. — Прим. Onlíner), в 2021-м — 319 рублей.

При этом супруги смогли скопить на собственную квартиру.

— Мы собирали деньги 10 лет. Помогли мои зарубежные командировки, научные коллаборации, плюс жена между первым и вторым декретом успела поработать. Энную сумму мы откладывали на депозиты в разных валютах. Конечно, быстрее всего мы бы накопили, если бы остались в общежитии. Но сами понимаете, это не самый комфортный вариант. Ну а если бы снимали у частника, то о своей недвижимости, наверное, не было бы и речи.

По словам минчанина, встать в очередь на жилье позволила работа в госучреждении. И в 2020 году Виктор смог стать дольщиком одного из домов в «Петровских верфях». Вместе с женой он ждет двушку площадью 55 «квадратов». Цена — 121 000 рублей (+ 25 000 рублей за парковочное место).

— Выкуп арендной недвижимости для нас уже не очень актуальный. Но лично я сторонник того, чтобы у людей были достаточно высокие зарплаты и они могли сами выбирать, где им строиться. А вот жена считает, что выкупить нашу нынешнюю квартиру было бы прекрасно — район хороший, соседи. Но вообще все будет зависеть от стоимости: если она будет льготной, думаю, многие согласятся выкупить.

Еще одна двушка в Минске: за 9 месяцев — 3150 рублей (вместе с «коммуналкой»)

Муж Нины тоже научный сотрудник, но уже из Академии наук. Получил арендную двушку в мае прошлого года. До этого семья 3 года снимала однокомнатное жилье и отдавала собственнику по $200 в месяц.

— Про эту квартиру нам сказали еще до того, как мы поженились. Поэтому сразу после свадьбы мы занялись сбором документов и хождением по разным комиссиям. Пришлось немного попотеть, но это того стоило. Нам повезло, что все, кто стоял в очереди перед нами, от арендного жилья отказались: кто-то ждал трешку, кто-то собирался увольняться.

Молодоженам достались 50 «квадратов» с чистовой отделкой все в том же «Магистре». Оставалось только купить мебель и технику — на эти «мелочи» ушло 3000 рублей.

— Квартира была в хорошем состоянии. Новые обои, линолеум по всей квартире. В туалете плитка, унитаз… По сути мы просто сделали уборку и начали обставлять жилье. Разве что заменили на кухне раковину и кран, они были в плохом состоянии. Ну и плиту хорошенько почистили — видимо, предыдущие жильцы за ней не очень-то следили.

За 9 месяцев супруги отдали за аренду вместе с «коммуналкой» 3150 рублей.

— Мы всем довольны. Приятный район, живут в основном молодые семьи с детишками. Прямо во дворе амбулатория, рядом находятся магазины. Есть лес, где можно погулять. Если появится возможность выкупа жилья, сразу же будем подавать документы. Главное, чтобы не учитывался срок работы в организации или проживания в квартире.

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