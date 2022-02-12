Еще один «несменяемый» 4 Эль Мюрид

12.02.2022, 11:25

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Геронтократия в РФ может закончиться классической гонкой на лафетах.

Вслед за Жириновским в ЦКБ помещен Зюганов. Пресс-служба КПРФ, как водится, сообщает о крепком рукопожатии и работе с документами, поясняет, что госпитализация — плановая профилактическая мера, но как знать. Что-что, а врать у нас умеют и любят. Так что презумпция лжи распространяется на любые официальные сообщения по любому поводу, включая и самые бытовые.

Вполне может оказаться, что ковид запустит партийный трансферт стихийным образом. Благо вся политическая система России — это классическая геронтрократия, и закончится она не менее классической гонкой на лафетах. Тут достаточно начать одному, как другие быстро подтянутся.

Когда у власти и на постах несменяемо десятилетиями сидят одни и те же, то крайне трудно изменить неизбежное. Абсолютно стандартная ситуация: паханы преступных группировок контролируют награбленное, но только они гарантируют сложившиеся балансы. Достаточно кому-то из них покинуть этот скорбный мир, как наследство немедленно начнут рвать вчерашние соратники, а также конкурирующие бандитские группировки.

В мафиозном государстве любая официозная структура — это часть общего криминального конгломерата. "Оппозиционные" партии не могут быть приятным исключением — это точно такие же ОПГ, как и все остальные. Просто они обслуживают более старших коллег, выполняя для них специфическую работу. Получая взамен рентные поляны, на которых и пасутся партийные боссы.

А мафиозные понятия свирепы. Особенно в условиях перманентного кризиса и сокращения рентных угодий. Достаточно одному криминальному оябуну продемонстрировать слабость, как его немедленно сожрут и обглодают до костей все награбленное. Собственно, поэтому вся эта камарилья и сидит до смерти на своих постах — любой другой сюжет запустит передел собственности. Это касается и "оппозиции", это касается и правящих гангстерских кланов.

Точечный передел собственности и перебалансировку система может еще, наверное, пережить. Будь при смерти только Жириновский, с проблемой наследия ЛДПР справятся. Но если посыпятся все престарелые авторитеты, число проблем может вырасти до неразрешимого количества. Для перегруженной и без того системы власти сейчас любой новый внутренний конфликт может стать фатальным.

Эль Мюрид, t.me

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