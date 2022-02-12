Бердымухамедов поручил провести подготовку к досрочным выборам президента Туркменистана 5 12.02.2022, 11:58

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Ранее он заявил, что необходимо «дать дорогу молодым».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов, сообщает «Интерфакс». Ранее он заявил, что необходимо «дать дорогу молодым».

«Провести работу по подготовке внеочередных выборов президента», — сообщил представитель ЦИК республики, отвечая на вопрос, какую работу президент Бердымухамедов поручил провести председателю ЦИК Туркменистана Гулмураду Мурадову.

На вопрос о сроках, когда планируются внеочередные выборы, представитель ЦИК ответил, что «пока это не известно». «Работа только началась», — добавил он.

На заседании Народного Совета в пятницу Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.

Выступившие на внеочередном заседании Халк маслахаты (Народного совета) почетные старейшины поддержали решение президента Бердымухамедова привлечь молодые кадры к руководству страной.

В настоящее время в правительстве Туркменистана пост вице-премьера занимает сын президента Сердар Бердымухамедов, курирующий финансово-экономический комплекс с июля 2021 года.

Напомним, ранее президент Туркменистана заявил, что принял «непростое решение о себе». «Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область», — заявил Бердымухамедов.

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