«Руки вверх! Руки вверх!» — послышался тонкий голосок» 12.02.2022, 12:08

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Герой мема про белое и красное с юмором рассказал, как за ним «приходили».

Герой мема про помидоры и сметану Анатолий Шелкович рассказал историю своего ареста:

«Вот настала и моя очередь. Это была первая осознанная мысль, после того, как я с удивлением увидел надвигающийся на меня металлический щит с прорезью для глаз, и как мне показалось — глаза были испуганные.

«Руки вверх! Руки вверх!» — послышался тонкий голосок.

А я руки и так держал поднятыми – в правой руке держал телефон, левой жестикулировал. В этот день, мой день рождения, я пять минут назад приехал домой. По телефону принимал поздравления от знакомых и друзей. Положил телефон, руки поднял повыше».

«Спросили есть ли у меня БЧБ символика. Вот что было – то было! Рядом с нежданным посетителем как раз стоял пакет, большой, в который я сложил изготовленные флаги. Что уж тут отпираться? Раз все равно найдут? Да, все им выложил, показал, рассказал. Сводил в подвал, где сушилась очередная партия флагов. Они все собрали, разложили по квартире, сфотографировали, записали видео на телефон, где я про все подробно рассказал. И поехали в РОВД».

«В РОВД меня сдали с рук на руки, и я еще несколько раз все рассказывал по очереди разным оперативникам. Все было очень непонятно, и несколько утомительно говорить про одно и то же. Заполнялись протоколы, потом еще протоколы, я где-то расписывался, не читая, мне стало как-то все безразлично. Но все когда-то заканчивается и меня поместили в камеру без окон, предварительно сняв шнурки, оборвав все веревочки, отобрав очки».

«Меня повели снимать известное покаянное видео. В отдельной комнате поставили на штативе камеру, и я наговорил все, про что спрашивали. Отвели опять в камеру, и я проспал, а точнее пролежал на лавочке до вечера. Один. Обдумывая ситуацию, в которую попал. Это самое трудное – быть в неизвестности, что дальше будет. А вдруг отпустят? Зачем я им, подумаешь, флажки развешивал, вроде никому ничего плохого не сделал. Мне развешивать в качестве забавы, им снимать в качестве забавы. Не так уж и трудно».

«Судья дала мне 15 суток, чем меня тогда очень обрадовала. Сразу настроение стало значительно лучше. Я перестал беспокоиться, стало просто интересно, что будет дальше».

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