CNN: Путина застигли врасплох сливы американских разведданных о ситуации с Украиной 2 12.02.2022, 12:16

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Публикации были тщательно согласованы Советом национальной безопасности США.

Белый дом считает, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох из-за публикаций американских разведданных о подготовке вторжения в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам источников, публикации американских разведданных «были тщательно согласованы» Советом национальной безопасности США, разведывательным сообществом и другими агентствами национальной безопасности, чтобы «сорвать планы России» и «снизить эффективность любых операций» Москвы. Американские чиновники отметили, что есть признаки того, что эта стратегия работает.

«Мы надеемся, что русские удивлены тем, что союзники [США] знают об этом [подготовке России к предполагаемому вторжению в Украину] и что у них есть согласованная реакция», — сказал представитель разведки.

Он добавил, что «полезно заставлять» власти России «сомневаться в себе» и «заставить их усомниться в том, что они действительно могут выполнить» свои планы, сохранив при этом секретность и эффект неожиданности.

«Если они усомнятся в системе, то могут снять [с должности] некоторых компетентных людей, подозреваемых в шпионаже, но при этом вовсе не являющихся шпионами», — сказал источник.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, что перехваченные США разведданные показали, что некоторые российские чиновники обеспокоены тем, что предполагаемое вторжение в Украину обойдется дороже, чем ожидает Путин и представители Кремля.

6 февраля The Washington Post сообщила со ссылкой на американскую разведку и чиновников, что Россия стянула к границам Украины «около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения». По данным источников, в приграничные районы стянуты 83 батальонные тактические группы численностью по 750 военных в каждой, еще 14 находятся в пути. Также Россия располагает 20-30 кораблями в Черном море, писало издание.

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