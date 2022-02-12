Жириновский в реанимации: на помощь позвали патриарха Кирилла 7 12.02.2022, 12:25

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От ЛДПР поступают противоречивые сведения о здоровье председателя партии.

В ЛДПР еще недавно отрицали критическое состояние Жириновского

В ЛДПР 10 февраля уверяли, что Жириновский чувствует себя хорошо, а "информация "источников" значительно преувеличена ради сенсационного эффекта", пишет segodnya.ua.

"Председатель ЛДПР ежедневно читает прессу, работает с документами, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной работе – мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время", – сообщает пресс-служба политсилы.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в ЛДПР оценивали состояние политика как критическое.

Что произошло

9 февраля в Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.

По информации Telegram-канала Mash, у него среднетяжелая степень поражения легких (КТ-3) – 50-75%.

В конце прошлого года Владимир Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса. По словам политика, благодаря тому, что он вакцинировался, на тот момент не заболел COVID-19. Жириновский отметил, что "вакцинироваться нужно каждые четыре месяца".

Также политик предлагал расстреливать тех, кто распространяет слухи и фейки о коронавирусной эпидемии.

Жириновский известен скандальными заявлениями об Украине

Жириновский известен многочисленными выходками в политике, в частности, заявлениями в отношении Украины.

Например, политик предлагал начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января. Он добавил, что не обязательно бомбить всех, но "сделать это нужно выборочно".

Также Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы "несложно обговорить такой вариант с США".

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