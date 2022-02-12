«Люди берут с собой 50 рублей и оставляют у первых трех продавцов» 1 12.02.2022, 12:31

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Как белорусский экомаркет внедрил «безнал» и повысил обороты.

Вот уже год каждую субботу в Минске проходит постоянный маркет фермерских товаров «Усё сваё». Ксения Вятская, арт-директор и идейный вдохновитель проекта, рассказала myfin.by об истории его зарождения, о том, у кого товары с экорынка пользуются наибольшим спросом, а также о портрете типичного фермера.

Основной акцент пока на Минске

В Беларуси к 2021 году сформировалось полноценное сообщество фермеров. Любой белорус может покупать, пробовать, дарить и сам делать крафтовые сыры, хлеб и многое другое.

– Когда мы создавали наш маркет для фермеров, то никакой конкретной цели у нас не было. Мы начинали этот проект от широты души. Но сегодня, по прошествии 5 лет, можно говорить, что наше общее дело преобразилось, вызрело и приобрело ежесубботний характер, – рассказывает Ксения Вятская.

Она признается, что с командой тестировала такой же формат в Бресте, но чем дальше от столицы, тем сложнее по всем параметрам. Например, сложнее добиться разрешения на проведение маркета. Вторая причина, по которой проект пока что не идет в регионы, это отсутствие там конкуренции и низкие цены на фермерские продукты. По словам Ксении, непросто убедить клиентов покупать у тебя по хорошей цене, даже если ты делаешь прекрасный продукт.

– Некоторым нашим ребятам гораздо выгоднее напаковать полный туристический рюкзак сыра, приехать в Минск и продать его гораздо дороже, – говорит Вятская.

Кто приходит на экомаркет?

Посетители экомаркета – обычные люди. Прежде всего, это многодетные семьи, которые хотят, чтобы их дети питались хорошими продуктами.

– Вторая категория постоянных клиентов – беременные. Они тоже заботятся о своем рационе и сначала приходят на маркет с животиками, потом уже с колясками. Получается, что некоторые дети начинают дегустировать нашу продукцию еще до появления на свет, – рассказывает Ксения.

Частые гости экомаркета – пенсионеры: они уже вырастили детей, и у них есть время, чтобы заняться своим здоровьем и выбирать правильную еду. Ходят сюда и спортсмены, и ребята, которых называют модным словом «зожники», а также люди культуры и искусства.

Свобода, настоящая жизнь и хороший доход

Ксения говорит, что если пройтись по экорынку, то можно понять, что в фермерство сегодня уходит молодежь и даже те люди, кто имел успешную карьеру или какой-то другой бизнес.

– Это не классические тетечки в запачканных фартуках или дядечки с большими животами. Современным фермером движет жажда приготовить что-то качественное и накормить другого.

Если говорить о материальной стороне вопроса, то зарабатывать, производя качественную еду, по словам собеседницы, можно проще и больше, чем сидя в офисе целый день.

– «У вас будет свобода действий и творчества, настоящая жизнь и хороший доход!» – говорю я людям, которые задумываются, стоит ли во все это ввязываться. Прелесть вся в том, что с минимальным бюджетом или совсем без него можно попробовать эту тему, понять, твое или не твое, развивать дальше или уйти, – рассуждает Ксения Вятская.

Когда маленький фермер может получать большой финансовый результат

В таком деле, как гастроэнтузиазм, очень важна кооперация покупателя и производителя, поэтому участники маркета стараются быть ближе к людям во всем. И в вопросе оплаты тоже.

– Мы часто видим, как на наши субботние маркеты люди приходят впервые и берут с собой 50 рублей. Они думают, что им хватит, но они оставляют эту сумму у первых трех продавцов, а еще не попробовано столько всего хорошего и вкусного. Кроме того, наличные – это сдача, а сдача – это очереди. Люди не любят очереди. Мы думали, как ускорить оплату, потому что видели в этом определенную проблему. И решать ее нужно было с серьезным технологическим и финансовым партнером, – делится опытом Ксения Вятская.

Справиться с нетривиальной задачей участники экомаркета смогли вместе с МТБанком, который реализовал возможность подключения мобильного эквайринга не только для компаний и ИП, но и для самозанятых. Фотографы, ведущие, репетиторы, парикмахеры, косметологи и, конечно же, фермеры – они и многие другие могут расширить границы своих возможностей и возможностей своих клиентов благодаря такой простой и удобной опции, как эквайринг для самозанятых.

– Результат не заставил себя ждать: я вижу, что скорость обслуживания клиентов выросла в разы. Уверена, что и средний чек наших фермеров тоже, ведь люди чаще пользуются картой, больше по ней тратят, – подчеркивает арт-директор, замечая, что уже более 40% участников экомаркета пользуются эквайрингом.

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