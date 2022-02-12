Названо время переговоров Байдена и Путина 12.02.2022, 12:39

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Инициатором переговоров выступила американская сторона.

Лидеры двух стран переговорят в субботу вечером. Инициатором переговоров выступила американская сторона, сообщает korrespondent.net.

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден договорились провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что разговор состоится по инициативе американской стороны.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра (в субботу) вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".

В свою очередь в Белом доме также подтвердили разговор, отметив, что он состоится в субботу утром (с учетом разницы во времени, в Москве это будет вечер).

"Они будут говорить в субботу утром. Россия предложила позвонить в понедельник. Мы выступили с встречным предложением - в субботу, и они согласились", - сказал агентству Reuters представитель Белого Дома.

Более точное время переговоров не сообщается.

Напомним, о готовящемся разговоре лидеров двух стран накануне заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако подробности тогда не были известны.

Также сообщалось о телефонных переговорах президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Разговор может состояться в субботу, 12 февраля.

Напомним, по данным СМИ, Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

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