Курс российского рубля усилил падение

Курс российского рубля усилил падение2
- 12.02.2022, 13:10
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Индекс Мосбиржи рухнул из-за геополитических рисков.
Российская валюта усилила падение к доллару и евро в ходе вечерней сессии Московской биржи на фоне ужесточения геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, сообщает finam.ru.
Курс нацвалюты США 11 февраля в 21:49 по Москве составил 77,46 российского рубля, а курс евро — 87,68 российского рубля. Более 77 российских рублей доллар стоил впервые с 1 февраля, а стоимость европейской валюты превысила 88 российских рублей впервые с 27 января.
Индекс Мосбиржи после закрытия основной части торгов продолжил падение. Потеряв свыше 5%, он оказался на отметке 3265,64 пункта.
Решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и денежно-кредитной политике не смогли стабилизировать курс рубля в условиях внешнего негатива.