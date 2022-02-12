Курс российского рубля усилил падение 2 12.02.2022, 13:10

4,208

Индекс Мосбиржи рухнул из-за геополитических рисков.

Российская валюта усилила падение к доллару и евро в ходе вечерней сессии Московской биржи на фоне ужесточения геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, сообщает finam.ru.

Курс нацвалюты США 11 февраля в 21:49 по Москве составил 77,46 российского рубля, а курс евро — 87,68 российского рубля. Более 77 российских рублей доллар стоил впервые с 1 февраля, а стоимость европейской валюты превысила 88 российских рублей впервые с 27 января.

Индекс Мосбиржи после закрытия основной части торгов продолжил падение. Потеряв свыше 5%, он оказался на отметке 3265,64 пункта.

Решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и денежно-кредитной политике не смогли стабилизировать курс рубля в условиях внешнего негатива.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».