Политический аналитик: Операция против Украины может начаться именно с территории Беларуси 11 12.02.2022, 13:21

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У Москвы есть только два варианта, и оба из них для нее плохие.

Политический аналитик рассказал о призыве властей Норвегии к своим гражданам покинуть не только Украину, но и граничащие с этой страной районы России, а также Беларусь.

— Причины этого решения становятся понятны из слов главы военной разведки Норвегии, вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсонеса, которого цитирует брюссельское издание Politico: у Москвы все готово как для точечных акций («незначительное вторжение на востоке», «незначительные атаки»), так и для полномасштабного вторжения с целью оккупации части или всей Украины, — пишет Александр Фридман. — Действия Норвегии показывают, что в Осло не исключают, что операция против Украины может начаться именно с территории Беларуси.

В пятницу состоялась чрезвычайная телефонная конференция, участие в которой приняли Байден, Шольц, Макрон, Джонсон, Дуда, Драги, Столтенберг, Трюдо, фон дер Ляйен и Мишель. «Друга Путина» Виктора Орбана на встречу не позвали, пишет gazetaby.media.

По итогам конференции западных лидеров пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сделал заявление и прямо заявил об опасности войны. Ситуация оценивается как «очень, очень серьезная».

Участники конференции подтвердили готовность ввести радикальные санкции против России в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины. Целью дипломатических усилий является заставить Москву пойти на деэскалацию. «Важно предотвратить войну в Европе».

По мнению аналитика, массированное информационное наступление на Россию оставляет Москве только два варианта, и оба из них для нее плохие:

1) Напасть на Украину (самой, с помощью своих марионеток из ДНР/ЛНР или использовав Беларусь в качестве плацдарма), стать агрессором в лице мирового сообщества, которое следит за происходящим вокруг Украины, а также получить радикальные санкции.

2) Отказаться от этой затеи под давлением Запада (в отсутствие у России планов нападения на Украину в западных странах верят фактически лишь сторонники Путина) и дать США и их партнерам повод лишний раз назвать ее «колоссом на глиняных ногах».

Дипломатическую войну Россия уже проиграла. Остается надеяться, что до настоящей войны дело не дойдет, — заключает Фридман.

Тем временем посольства Великобритании, Дании, Израиля, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан «чем скорее» выехать из Украины, сообщает Украинская правда.

Посольство Израиля также объявило об эвакуации сотрудников посольства в Киеве и их семьях.

Дипломатические представительства России на Украине не прекращают свою работу, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Киеве.

Ранее об эвакуации дипломатов сообщила Великобритания, а США, как пишет AP, планирует объявить об этом в субботу.

Тем временем стало известно, что в субботу Путин и Байден проведут переговоры по телефону по инициативе США. Об этом сообщает Белый дом.

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