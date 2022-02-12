Мор в думском тереме

Мор в думском тереме9
- 12.02.2022, 13:24
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Вслед за Жириновским госпитализирован Зюганов.
Две главные как бы оппозиционные парламентские партии пока остались без лидеров, пишет телеграм-канал "СерпомПо".
Понять, что со здоровьем думских старожилов, невозможно. По одним данным, Жириновский совсем плох и на ИВЛ, по другим - говорит одновременно по 3 мобильникам, смотрит новости и раздает распоряжения помощникам.
Официальная версия Минздрава - врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь.
Зюганов, по версии соратников, пока единственной, чувствует себя отлично, а госпитализирован "превентивно". Мол, вокруг бушует эпидемия, потому решили перестраховаться.
Любопытно, что это совпало с очередными слухами о поисках Кремлем нового лидера партии и отправки Зюганов в сенат. И кремлевские, и коммунисты это опровергают.
Но очевидно, что старики начали сдавать.
С кем же теперь Путин пойдет в бой с НАТО? Самые закаленные борцы с мировым заговором и закулисой хворают. И сам главковерх любого чиха боится...