Британские военные инструкторы начнут покидать Украину: названа дата 9 12.02.2022, 13:39

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В Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего.

Британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12-13 февраля. Об этом в воскресение, 12 февраля, со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства сообщает ТАСС.

По словам замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, речь идет о военных которые были отправлены для обучения украинских военнослужащих обращению с противотанковыми управляемыми ракетами, поставленными Лондоном. «В Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего. Все они уезжают в течение выходных», — заявил Хиппи.

В Лондоне полагают, что в случае вторжения в Украину российских войск, они не смогут эвакуировать своих граждан.

Ранее 12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала вторжения России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран. Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственно наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

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