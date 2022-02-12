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Олимпиада: флагоносец «ябатек» Головатюк стал последним в спринте

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  • 12.02.2022, 13:43
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Олимпиада: флагоносец «ябатек» Головатюк стал последним в спринте

В Пекине разыграли медали на дистанции 500 метров у конькобежцев.

На Олимпиаде в Пекине прошли забеги у конькобежцев на дистанции 500 метров. Белорус Игнат Головатюк занял 30-е место среди 30 участников, сообщает zerkalo.io.

Спортсмен вышел на старт в 12-м забеге и показал время — 37,05. А победителем стал китаец Тинджу Гао с результатом 34,32.

Головатюк вместе с другой конькобежкой Анной Нифонтовой несли белорусский флаг на церемонии открытия.

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