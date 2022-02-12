Шимоните в Луганской области: Все, чего добился Путин - это независимая Украина 5 12.02.2022, 14:02

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Украинский народ объединился, чтобы защитить свою свободу и европейский выбор.

Все, чего добился российский президент Владимир Путин, поддерживая оккупацию восточных территорий Украины, - это независимая Украина, говорит находящаяся с визитом в этой стране премьер Литвы Ингрида Шимоните, сообщает lrt.lt.

Премьер в пятницу вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем посетила Луганский регион и выразила сожаление, что не может побыть "дальше на востоке, у государственной границы Украины" и поделиться опытом пограничного контроля Литвы.

Она выразила сожаление, что восемь лет войны унесли более 40 тыс. жизней украинских граждан, еще 1,5 млн украинцам пришлось покинуть дома, боестолкновения оставили "неисцелимые раны на телах и в сердцах миллионов украинцев".

"И все же все, чего удалось добиться Путину - это действительно независимая Украина, более сильная, чем когда-либо, оставившая в прошлом свои социальные разногласия и объединившаяся, чтобы защитить свою свободу и европейский выбор", - сказала премьер.

Шимоните заявила, что не сомневается в решимости военных, с которыми ей удалось поговорить, защитить государство. Она также сказала, что видит усилия властей Украины, направленные на улучшение жизни людей, которые "непосредственно страдают от геополитических амбиций Кремля по обе стороны контактной линии".

"Я нахожусь здесь, чтобы засвидетельствовать Украине и украинцам, что их друзья и партнеры будут делать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации", - сказала глава литовского правительства.

По ее словам, Литва увеличивает военную и другую помощь - пришлет больше инструкторов, поставит больше оружия и другого военного оборудования, включая переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые, как она говорила и раньше, должны поступить в Украину в ближайшие дни.

"Я искренне надеюсь, что Украине никогда не придется их использовать. Но я горжусь, что Литва может помочь с передачей их в надежные руки украинцев, мужчин и женщин, защищающих свою родину и спокойный сон детей", - сказала она.

"Слава Украине!" - завершила премьер свое выступление украинским лозунгом.

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