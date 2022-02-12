Диетолог назвал напитки, которые помогут скинуть лишние килограммы 1 12.02.2022, 14:21

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Они приглушают аппетит и ускоряют метаболические процессы.

Названы напитки, которые приглушают аппетит, а также помогают быстро сжигать жир на животе. В результате употребления снижается потребляемая калорийность и не образуется висцеральный жир, окружающий жизненно важные органы брюшного тракта и способствующий развитию серьезных заболеваний, пишет factstore.ru.

По словам эксперта в диетологии Рейчел Дикман, нет напитка, который может уничтожить жировые клетки, но есть напитки с полезными свойствами, они приглушают аппетит и ускоряют метаболические процессы. На первом месте находится вода. Она вынуждает организм активно сжигать накопленные жировые отложения.

Высокой эффективностью обладает и зеленый чай. Содержащиеся в нем кофеин и кахетины благоприятствуют более усиленному процессу окисления жира, а значит, сжиганию. Было проведено исследование, которое продемонстрировало, что у людей, употреблявших зеленый чай, на протяжении трех месяцев, уменьшился объем висцерального жира.

Черный чай и кофе без сахара активно помогают подавить чувство голода. А содержащиеся в черном чае флавоноиды положительно влияют на работу сердца, и вдобавок уменьшают объем висцерального жира.

Также в борьбе с лишними килограммами помогут коктейли с сывороточным белком. Единственное предупреждение, что такими коктейлями нужно заменить продукты с высоким содержанием калорий.

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