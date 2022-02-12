Кличко утвердил план эвакуации населения Киева

Кличко утвердил план эвакуации населения Киева31
- 12.02.2022, 14:23
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Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны украинской столицы.
В Киеве утвердили план эвакуации населения на случай вторжения России на территорию Украины.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает unian.net со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В Киеве созданы комиссии по эвакуации - на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы делают все возможное для безопасности граждан в условиях чрезвычайной ситуации.
"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысяч личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", - сообщил Кличко.
По его словам, за последние несколько лет в городе втрое выросло количество мест, предназначенных для бомбоубежищ.
"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи соответствующих укрытий, то на сегодня увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ", - заявил он.
Сейчас также проводится работа с различными заведениями: медучреждениями, школами и садами, учреждениями социальной защиты и другими. Разработаны инструкции, как действовать каждому из них, учитывая специфику их работы.
Как писал УНИАН, в Киеве в случае ЧС будут включены сирены, а также оснащены громкоговорителями автомобили, чтобы привлечь внимание граждан. В Департаменте муниципальной безопасности КГГА рассказали об алгоритме действий жителей и гостей столицы в таких случаях.