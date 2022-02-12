Байден заблокировал афганские активы в банках США 3 12.02.2022, 14:28

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Часть этих средств будет предметом судебных разбирательств по иску жертв терактов 11 сентября.

Указом президента США Джо Байдена заблокированы активы Центробанка Афганистана в сумме 7 млрд. долларов, хранящиеся в американских банках, сообщает sprotyv.info со ссылкой на Axious.

Согласно указу американского президента, замороженные афганские активы дозволено разделить между гуманитарной помощью для народа Афганистана и компенсацией для семей жертв терактов 11 сентября.

Как стало известно, родственники жертв терактов 11 сентября подали иск в суд на талибов, с целью получить доступ к денежным средствам в федеральном суде, а это означает, что любая будущая передача этих денег Афганистану в дальнейшем будет зависеть от решения суда.

Даже если суд разрешит передать половину замороженных активов в пользу афганского народа, свыше 3,5 млрд. долларов останутся на счетах в США и будут предметом судебных разбирательств по иску жертв терактов 11 сентября.

Вашингтон заморозил около 9 млрд. долларов резервов Центробанка Афганистана, в том числе золотые слитки на 1,3 миллиарда, помещенные на хранение в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Талибам могла достаться лишь небольшая часть госсредств, которые находились в Кабуле в хранилищах национального ЦБ — около 360 млн. долларов наличными, а также порядка 2 тонн золота. Экономика Афганистана жила за счет международной помощи, на которую приходилось 85% национального ВВП.

Как сообщала группа ИС, причиной экономических проблем в Афганистане является непризнание международным сообществом правительства «Талибана». Об этом заявил премьер-министр администрации талибов Мухаммед Хассан Ахунд.

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