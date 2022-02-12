Белый дом: Нападение России на Украину может начаться с воздушной атаки 14 12.02.2022, 14:46

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Последствия этого шага приведут к серьезным экономическим издержкам для Кремля.

Советник президента США по национальной безопасности призвал всех американцев покинуть Украину в течение ближайших 24 – 48 часов, сообщает golosameriki.com.

Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки, заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Салливан сказал, что все американцы, все еще находящиеся в Украине, должны покинуть страну в ближайшие 24 – 48 часов, потому что российская воздушная атака затруднит их выезд.

По словам Салливана, российское вторжение «может начаться в любое время», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Мы по-прежнему наблюдаем признаки эскалации со стороны России, включая прибытие новых сил к украинской границе, — сказал Салливан, обращаясь к журналистам. – Вторжение может начаться в любой момент, если Владимир Путин решит отдать приказ об этом. Это может начаться во время Олимпийских игр, несмотря на множество предположений, что это произойдет только после Олимпиады».

Салливан добавил, что в Белом доме в скором времени ожидают телефонного разговора между президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Кремль сообщило, что беседа Байдена с Путиным может состояться в субботу, 12 февраля.

Как сообщает газета Los Angeles Times, ссылаясь на администрацию Байдена, изначально Кремль предложил провести телефонные переговоры двух лидеров в понедельник, однако Белый дом счел целесообразным внести контрпредложение: перенести это общение на более ранний срок, на субботу, 12 февраля.

По словам Салливана, союзники достигли «выдающегося уровня единства» перед лицом российской угрозы. Если Москва решит вторгнуться в Украину, ее влияние «уменьшится», предупредил советник президента.

«Что бы ни случилось, Запад более сплочен, чем когда-либо, НАТО стало сильнее», — заверил журналистов Джейк Салливан.

По словам Салливана, остается неясным, отдал ли Путин окончательный приказ о начале вторжения.

«Мы пока не получали каких-либо данных, говорящих о том, что [Путиным] принято окончательное решение, что был отдан приказ [о вторжении в Украину]», — сказал он.

Поскольку на границе с Украиной сейчас сосредоточено 100 000 военнослужащих, российское вторжение может привести к захвату больших участков территории Украины, а также крупных городов, включая Киев, предупредил советник президента.

Салливан подчеркнул «фундаментальные различия» между нынешними разведданными и информацией, которую Соединенные Штаты использовали для оправдания войны в Ираке в 2003 году, основанной на утверждениях о наличии у режима Саддама Хуссейна оружия массового уничтожения.

Тогда «американские разведданные были использованы и представлены с этой самой трибуны, чтобы начать войну. Мы пытаемся остановить войну, предотвратить войну», — подчеркнул Салливан.

Кроме того, в 2003 году Вашингтон заявлял об «информации о намерениях, о скрытых вещах, о вещах, которые нельзя было увидеть. Сегодня мы говорим о более чем 100 000 российских военнослужащих, сосредоточенных вдоль границы с Украиной… Это присутствует во всех социальных сетях, это есть повсюду на новостных сайтах. Так что можете поверить своим глазам», добавил Джейк Салливан.

Вечером в пятницу официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн сообщила, что Джейк Салливан поговорил по видеосвязи с главой кабинета председателя Европейской комиссии Бьорном Зайбертом.

По словам Хорн, Салливан и Зайберт согласовали детали возможного трансатлантического ответа в случае нападения России на Украину.

Последствия этого шага приведут к серьезным экономическим издержкам для России, включающим как финансовые санкции, так и экспортный контроль, подчеркнула Хорн.

Представитель СНБ отметила, что меры будут вводиться «Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими партнерами и союзниками».

Министерство иностранных дел России поздно вечером в пятницу заявило, что западные страны с помощью средств массовой информации распространяют ложную информацию, делая предположения о том, что Москва планирует вторжение в Украину.

В заявлении МИД РФ говорится, что западные страны пытаются «отвлечь внимание от собственных агрессивных действий».

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