Как любому белорусу честно подзаработать на цветах перед праздниками 4 12.02.2022, 15:39

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Есть несколько важных нюансов.

В преддверии Дня влюблённых и 8 Марта интерес покупателей к цветам возрастает. Одновременно становится больше и тех, кто хочет подзаработать на их продаже. Кто и как может продавать цветы, чтобы не получить штраф, и какой налог нужно уплатить, к примеру, в Слуцке? Об этом пишет kurjer.info.

Требования к продавцам

Продавать цветы и другую продукцию цветоводства в период праздников могут не только цветочные магазины и частники, но и физические лица без регистрации ИП.

Но чтобы не получить штраф, нужно помнить о нескольких важных требованиях. Главное – ещё до начала продаж представить в налоговые органы уведомление, в котором указать вид товара, продолжительность и место осуществления деятельности. На основании этого рассчитывается сумма налога, которую должен уплатить продавец.

Ставки единого налога на продажу цветов в 2022-м

В Беларуси утверждены ставки единого налога для физических лиц, которые не зарегистрированы в качестве ИП. Ознакомиться с ними можно в 24 приложении к Налоговому кодексу Беларуси. В 2022 году в связи с изменениями в сфере налогообложения они выросли практически в 2 раза.

Для таких крупных городов, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, размер единого налога в 2022 году вырос до 132 рублей в месяц (в 2021 году было 58 рублей), для остальных населённых пунктов ставка теперь составляет 130 рублей в месяц (ранее – 57 рублей).

Продавать можно не только цветы, выращенные на приусадебном участке, но и приобретённые для дальнейшей реализации.

Льготы по уплате налога на продажу цветов

При продаже цветов предусмотрены льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Для них ставка понижается на 20%. При наличии нескольких оснований для льгот ставка единого налога уменьшается на 45%. Если же продолжительность торговли составит менее 15 дней за месяц, к ставке единого налога применяется понижающий коэффициент.

Тем, кто хотел бы использовать такой дополнительный заработок, как продажа цветов, стоит поторопиться и обратиться в налоговые органы по месту жительства.

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