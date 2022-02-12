В Бресте банкротится крупный мясной бренд

В Бресте банкротится крупный мясной бренд4
- 12.02.2022, 15:59
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Оборудование компании уже выставили на торги.
Экономический суд Брестской области приступил к банкротству ИООО «Беловежские деликатесы». Процесс начат по инициативе компании. Cудя по электронным аукционным площадкам, распродаётся оборудование предприятия, и на это имущество наложен арест.
Также предприятие имеет приличные долги перед ФСЗН, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
ИООО «Беловежские деликатесы» производит колбасу и другие мясные продукты в Бресте. Компания известна брендами «Беловежский гостинец» и «Дар птица». Продукция активно поставлялась в Россию и Казахстан. Юрлицо было зарегистрировано в декабре 2011 года в свободной экономической зоне «Брест».