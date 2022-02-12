Что происходит на белорусско-польской границе? 12.02.2022, 16:14

4,208

Свежие данные от Погранслужбы Польши.

«Польское радио» со ссылкой на Погранслужбу Польши сообщает, что 11 февраля 12 человек пытались пресечь польско-белорусскую границу.

Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская подчеркивает, что попытки были пресечены:

«За предыдущие сутки были задержаны 12 человек при попытке пресечения польской границы с территории Беларуси. Среди задержанных были граждане Йемена, Турции, Сирии и Сенегала. Нами также было выявлено повреждение проволочного заграждения на границе. Фиксировались также выстрелы из сигнального оружия. Так что можно сказать, что недостатка в мелких провокациях не было».

С начала года сотрудники пограничной службы Польши зафиксировали 1182 попытки незаконного пересечения границы из Беларуси. В прошлом году было 39,7 тысяч попыток, в том числе 1,7 тысяч в декабре, 8,9 тысяч в ноябре, 17,5 тысяч в октябре, 7,7 тысяч в сентябре, 3,5 тысяч в августе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».