«Бережешь здоровье - приближаешь падение режима» 1 12.02.2022, 16:24

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Бойкот финансирования режима — важный фактор нашего успеха.

Бойкот финансирования режима — один из важнейших факторов успеха нашего сопротивления, пишет телеграм-канал «Баста!».

Сократить потребление табака и алкоголя хотя бы на месяц — под силу каждому.

Мало того, что доходы от акцизов это весомая статья доходов государственного бюджета, так ещё и бизнесом этим разрешено заниматься только «избранным» и приближённым.

Бойкот - наш ответ этому беспределу!

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