Питание в феврале: 12 самых полезных продуктов 1 12.02.2022, 16:44

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В конце зимы наш организм нуждается в витаминах.

В погоне за здоровьем и красотой мы стремимся питаться сбалансированно, отдавая предпочтение натуральным продуктам. Но здесь важно выбирать не только сезонные продукты, но и те, которые помогут организму восстановиться после зимнего периода.

Эксперты подобрали список полезных продуктов февраля с учетом, а также основных потребностей организма в конце зимы, пишет healthinfo.ua.

1. Цитрусовые

В конце зимы, выбирая продукты, следует сделать упор на те, которые содержат витамин С. Это поможет вам поддержать организм, ослабленный долгой зимой и менее разнообразной, чем летом, пищей. Покупайте обычные и красные турецкие апельсины, а также мандарины и грейпфруты.

2. Орехи

Смело покупайте любые орехи, которые любите, ведь на прилавках представлен широчайший ассортимент этого полезного продукта. Не все орехи обладают одинаковыми свойствами, поэтому лучше всего покупать несколько видов и чередовать их. Это могут быть как привычные грецкие орехи, фундук или кешью, так и более экзотические, например, бразильский орех, пекан или макадамия.

3. Зелень

Согласитесь, что зимнее питание более однообразно, чем летнее. Для того чтобы добавить вкуса, достаточно посыпать любое блюдо рубленой зеленью, и оно заиграет новыми вкусовыми красками. Активно используйте не только петрушку и укроп, но и базилик, и мяту. И обязательно включайте шпинат в свое февральское меню.

4. Сухофрукты

Замечательным вариантом февральских сладостей станут сухофрукты, которые богаты минералами и различными микроэлементами. Отправляясь на рынок, обязательно купите изюм и курагу, инжир и чернослив, финики и урюк. Все эти сухофрукты можно есть отдельно или делать с ними энергетические батончики.

5. Корнеплоды

Сейчас на рынке можно найти множество корнеплодов, которые мы не так часто употребляем в пищу. Среди них пастернак и корень петрушки, репа и корень сельдерея. Эти продукты разнообразят ваш привычный рацион и наполнят организм витаминами.

6. Сладкий перец

Зимой важно употреблять достаточное количество витамина С, именно поэтому обязательно покупайте сладкий перец, богатый этим витамином. Лучше всего выбирать красный перец, но в желтом и зеленом концентрация витамина С не намного меньше.

7. Экзотические фрукты

Экзотические фрукты пользуются особой популярностью именно зимой. Чаще всего их привозят из Таиланда, поэтому уточните у продавцов, в какие дни бывают поставки, чтобы гарантированно покупать только самые свежие манго и маракуйю, ананасы и личи.

8. Зеленые овощи

Зеленые овощи — это та группа продуктов, которая должна быть в рационе постоянно, особенно если вы следите за здоровьем и хотите сохранить стройность. Из более простых и доступных в феврале зеленых овощей выбирайте брокколи и брюссельскую капусту, а также зеленую фасоль и спаржу.

9. Виноград

Достойной альтернативой поднадоевшим за зиму бананам и яблокам станет виноград. Возможно, он стоит немного дороже, чем в начале осени, но зато отличается невероятной сочностью и насыщенным вкусом. Этот питательный продукт наполнит вас энергией, которой так не хватает в феврале.

10. Оранжевые овощи

Еще одна категория продуктов, на которую следует обратить внимание в последний зимний месяц — это оранжевые овощи. Они не только порадуют вас своим жизнерадостным цветом, напоминая, что до весны осталось совсем немного времени, но и восполнят дефицит витаминов и минералов, который неизбежен в данный период. Обратите особое внимание на тыкву и батат, а морковь, мы уверены, и так есть в вашем холодильнике.

11. Шиповник

Пить по утрам отвар из шиповника куда полезнее, чем привычный чай или кофе. Кроме того, что в нем содержится намного больше витамина С, чем в лимонах, настой из шиповника способствует выработке в организме гормонов счастья. А зимой (как, впрочем, и любое другое время года) эти гормоны никогда не бывают лишними.

12. Имбирь

Имбирь считается очень полезным и незаменимым продуктом, особенно зимой. В его состав входят: магний, фосфор, кремний, калий, железо, марганец, никотиновая, олеиновая и линолевая кислоты, витамин С, аспарагин, холин, такие важные аминокислоты, как лейцин, треонин, фенилаланин и др. Эфирные масла, входящие в состав корня имбиря, делают его необычайно ароматным. А своему специфическому вкусу имбирь обязан гингеролу, веществу, которое считается бесценным для здоровья человека. Имбирь используют для улучшения пищеварения, стимулирования работы желудка и кишечника, повышения аппетита, укрепления памяти, снятия головной боли, выведения токсинов из организма, а также при ушибах, кашле, радикулите.

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