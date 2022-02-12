Белорусская команда на Олимпиаде: без медалей в биатлоне, провал в коньках 8 12.02.2022, 16:48

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Результаты спортсменов шокируют.

Очередной неудачный день для белорусской команды на Олимпиаде в Пекине. На этот раз разочаровали биатлонисты и конькобежцы, передает «Белсат».

Восьмой день Олимпиады снова не принес Беларуси ничего хорошего, отечественные спортсмены оказались очень далеки от медалей.

Главное внимание дня было к мужскому спринту на 10 километров. В нем надежды белорусских любителей биатлона были связаны с Антоном Смольским, который в минувшей гонке завоевал единственную для Беларуси медаль Олимпиады. Но на этот раз подписавший провластное письмо оказался далеко от пьедестала, с одним промахом Смольский финишировал десятым.

После гонки Антон сказал: «Оцениваю свое выступление в спринте 8 из 10. Справился хорошо со стрельбой лежа. Первые два круга прошел на неплохой скорости, не справился со стойкой, один штрафной круг. Это не позволило попасть в топ-6, но все равно стартовая позиция на гонку преследования очень хорошая. Буду бороться».

Остальные выступили еще хуже. Никита Лобастов с четырьмя промахами занял 57-е место, Максим Воробей – 71, Дмитрий Лозовский с тремя промахами – 78. Двое последних не отобрались в следующую гонку.

В конькобежном спорте в Беларуси вообще провал. Так, последнее 30-е место на дистанции 500 метров занял Игнат Головатюк. Последними – восьмыми были и белорусские конькобежки в командой гонке преследования, в составе Екатерины Слаевой, Евгении Воробьевой, Марии Зуевой. Белоруски выступят в финале D и сразятся с командой Польши за седьмое место. Заезд состоится 15 февраля. Лучшее время в четвертьфинале показала сборная Японии, которая установила новый олимпийский рекорд.

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