Блинкен и Лавров поговорили по телефону 4 12.02.2022, 16:55

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Американский госсекретарь предупредил главу МИД России что будет, если Москва вторгнется в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 12 февраля, провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пишет nv.ua.

«Реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении Aльянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей», — заявил Лавров.

Со своей стороны, представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Блинкен «четко дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях».

Также американский госсекретарь в очередной раз подчеркнул: «если Москва пойдет на путь агрессии и вторгнется в Украину, это приведет к решительному, большому и единому трансатлантическому ответу».

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