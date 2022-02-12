Задержан экс-силовик и главный специалист «Белагропромбанка» 12.02.2022, 17:07

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Олег Ермаков был старшим помощником прокурора Московского района Минска.

ГУБОП задержал бывшего старшего помощника прокурора Московского района Олега Ермакова. Видео с ним появилось в телеграм-канале ведомства, пишет «Медиазона».

В сообщении под видео написано, что он задержан за «слив персональных данных» в телеграм-канал Nexta. Его «подозревают» по статье «о разжигании розни» (часть 1 статья 130 УК).

На видео экс-силовик называет свое имя и говорит, что проходил службу с 2011 по 2019 годы. На название силового органа, в котором проходил службу Ермаков, наложен шум, однако на сайте администрации Московского района Минска можно найти информацию о старшем помощнике прокурора Московского района с тем же именем и фамилией.

Также Ермаков говорит, что в данный момент он работает главным специалистом «Белагропромбанка».

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