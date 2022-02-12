Как выглядит самая дешевая квартира в минском микрорайоне Лебяжий 1 12.02.2022, 17:23

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Всего в Лебяжем продается около 300 квартир.

Realt.by продолжает поиски самых дорогих/дешевых квартир Минска, и в этот раз журналисты добрались до микрорайона Лебяжий. Здесь за последние 10 лет выросли такие жилые комплексы, как «Променад», «Браславский», D3, «Лазурит», «Олимпик Парк» и другие. Интересно, а сколько стоит самая дешевая квартира неподалеку от водохранилища Дрозды и спорткомплекса «Минск Арена»?

Всего в данный момент в Лебяжем продается около 300 квартир. Просмотрев варианты стоимостью до 70 тысяч, журналистам попалась квартира-студия на улице Ратомской, 52.

Эта однокомнатная квартира располагается на первом этаже 8-ми этажного дома в ЖК «Олимпик Парк». Концепция данного комплекса − малоэтажная застройка, дворы без машин, паркинг с прямым доступом к панорамному швейцарскому лифту, кладовая для хранения велосипедов и колясок. Прогулка от дома до благоустроенной набережной с велодорожками и спортивными площадками займет минут 10.

Несмотря на свои скромные габариты (27,2 «квадрата»), собственники смогли выделить в студии кухню-гостиную, приватный спальный уголок у окна, санузел и даже гардеробную.

Отмечается, что в квартире сделан теплый пол и заменены окна.

Стоимость студии с ремонтом возле водохранилища Дрозды — 61,7 тысяч долларов (по 2268 долларов за «квадрат»).

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