В 10 километрах от Украины обнаружили военные российские конвои 3 12.02.2022, 17:28

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В колонне десятки машин с запасами топлива и грузовики с закрашенными номерами.

Перемещение колонны российских военных заметили близ села Валуйки в Белгородской области России. Об этом сообщает strana.news со ссылкой на telegram-канал "Военный осведомитель".

По данным телеграмм-канала, это Росгвардия. Отметим, что Валуйки находятся в 10 километрах от границы с Украиной

"Военная техника. Целый военный обоз, полевая кухня. Передвигаются на наши рубежи", - комментирует происходящее на видео мужчина.

В колонне машины с запасами топлива, тентованные грузовики. Всего около 50 автомобилей. Номера закрашены, так что регион, откуда они прибыли, неизвестен.

Судя по дате публикации видео в ТикТок, оно было снято 3 дня назад.

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