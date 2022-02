В Киеве прошел «Марш единства» за Украину 12.02.2022, 17:44

Над акцией развевались и бело-красно-белые флаги.

В Киеве в субботу, 12 февраля, прошел «Марш единства» за Украину на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ. В акции приняли участие тысячи людей, которые прошлись по улицам столицы. Nv.ua вел прямую трансляцию с мероприятия.

Люди собрались в парке им. Тараса Шевченко в 14:00, а через полчаса образовали колонны для шествия. Они держали сине-желтые и бело-красно-белые флаги, флаги крымско-татарского народа, а также плакаты с разными надписями.

У Києві почався “Марш єдності за Україну”.



За подією слідкуйте у нашому лайві - https://t.co/CjsScCYOur pic.twitter.com/SY5hcCtdBo — НВ (@tweetsNV) February 12, 2022

«В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться!» — заявили организаторы акции.

На баннерах были надписи: «Say no to Putin», «Ukraine will resist», «Украина будет сопротивляться!» т. п.

Во время акции люди скандировали «Одна єдина соборна Україна» и спели гимн Украины.

«Я думаю, ни для кого не секрет, что за последнее время Россия очень много войск подтянула к границам с Украиной. И сейчас самое время показать, что украинцы готовы себя защищать, что мы будем отбиваться и планы Путина захватить легко Украину точно не имеют ничего общего с жизнью» , — рассказал лидер молодежного националистического движения «Гонор» Сергей Филимонов.

Тысячи людей дошли до Майдана Незалежности, акция длилась около двух часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».