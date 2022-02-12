В Беларуси появились новые дорожные знаки 12 12.02.2022, 17:56

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Что они означают?

Водители Беларуси привыкли и сразу жмут на "тормоз" при виде знака "RADAR - Контроль режима движения". Потом, как правило, снова начинают ускоряться. Теперь же в нашей стране вводятся новые знаки и новый принцип измерения скорости, пишет autogrodno.by.

Речь идет об измерении средней скорости движения автомобиля на определенном участке дороги. Разговоры о такой технологии идут уже очень давно. Более того, в пилотном режиме среднюю скорость уже измеряют на участках трассы М1 и на выезде из Минска в районе Партизанского проспекта.

На днях стало известно, что все серьезно. Уже скоро начнется полноценная работа со всеми вытекающими («письма счастья» и штрафы). Согласованы и новые знаки:

«Начало участка контроля средней скорости движения ТС»

«Конец участка контроля средней скорости движения ТС»

«Система контроля средней скорости вводится в эксплуатацию на автодорогах Беларуси, — сообщили в СЗАО „Безопасные дороги Беларуси“. — Средняя скорость определяется как отношение пройденного пути ко времени его прохождения, зафиксированного оборудованием в начале и в конце контролируемого участка. Для контроля используется оборудование белорусского производителя, прошедшее сертификацию и поверку».

Расположение участков контроля определяет ГАИ. Эта информация пока не обнародована.

B Гродненской области уже прорабатывались участки дорог, где тоже будет измеряться средняя скорость. В первую очередь это Это М6, Р99, М7. Более того, на трассе М7 средняя скорость должна была измеряться в тестовом режиме с 25 января 2021 года.

Напомним, знак 1.36 "RADAR - Контроль режима движения" выглядит так:

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