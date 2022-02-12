закрыть
12 февраля 2022, суббота, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Заставим вновь режим дрожать»

2
  • 12.02.2022, 18:08
  • 3,584
«Заставим вновь режим дрожать»

Мы можем быть отважными и решительными.

Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо читателя:

- Уже 20 стран рекомендовали своим гражданам выехать из Украины, а так же отказаться от любых поездок в эту страну из-за возможного нападения России. Грядет тяжёлое время.

Хотя, если разобраться, то уже 1,5 года Беларусь живёт в постоянном стрессе. Если за вами не придут слабовички и если вас не уволят, то в любую минуту может добраться коронавирус. Ещё и войска России по стране разбросаны.

Время максимально напряжённое. Такое время требует особенного подхода и действия. Мы должны быть отважными и решительными.

Давайте переставать бояться. Давайте покажем свою силу!

Бастуй, Беларусь! Заставь вновь режим дрожать!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип
Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу Артем Черников
Вам шашечки или ехать?
Вам шашечки или ехать? Ирина Халип