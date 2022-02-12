Макрон и Путин поговорили по телефону

Макрон и Путин поговорили по телефону16
- 12.02.2022, 18:16
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(Обновлено) Разговор об угрозе вторжения РФ в Украину длился 1,5 часа.
Президенты России и Франции поговорили по телефону, передает агентство Франс Пресс (перевод — ria.ru).
"Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры с Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе", — говорится в сообщении.
По информации агентства, главы государств обсудили условия стабильности и безопасности в Европе. Кроме того, Макрон заявил Путину, что искренний диалог несовместим с эскалацией.