Под Уздой участковый выстрелил в ногу сельчанину
- 12.02.2022, 18:24
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38-летнего жителя деревни Кухтичи доставили в больницу.
Сегодня около полудня наряд Узденского РОВД прибыл в деревню Кухтичи на семейный скандал, сообщает МВД.
До приезда сотрудников 38-летний мужчина покинул дом, однако был застигнут на улице.
«По внешним признакам мужчина был пьян. Увидев милиционеров, он направился в их сторону с ножом в руках», - утверждают силовики.
Сообщается, что «на неоднократные требования бросить оружие нападавший не реагировал, поэтому участковый применил табельный пистолет. С ранением ноги подозреваемый доставлен в больницу».