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США и Британия вывозят из Украины своих военных инструкторов

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  • 12.02.2022, 18:36
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США и Британия вывозят из Украины своих военных инструкторов

Украину покинут 160 членов Нацгвардии Флориды.

Министр обороны США Ллойд Остин поручил временно вывести из Украины американских инструкторов на фоне угрозы нового вторжения РФ. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет nv.ua.

Кирби отметил, что глава Пентагона в первую очередь заботится о безопасности военнослужащих. Он также подчеркнул, что США «остаются привержены отношениям с украинскими Вооруженными силами».

Журналист The Washington Post опубликовал заявление Кирби, согласно которому, Украину покинут 160 членов Нацгвардии Флориды, которые находились на территории страны с конца ноября и инструктировали украинских военных. Они будут передислоцированы в другое место в Европе.

Кирби также отметил, что передислокация «не означает, что решимость США поддерживать ВСУ изменилась», но позволит обеспечить «защиту союзников и сдерживание агрессии».

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что британские инструкторы, которые проводили учения с украинскими военными, покинут Украину на этих выходных, 12—13 февраля. По его словам, в случае конфликта в Украине не будет британских войск, передает The Guardian.

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