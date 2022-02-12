США и Британия вывозят из Украины своих военных инструкторов 12 12.02.2022, 18:36

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Украину покинут 160 членов Нацгвардии Флориды.

Министр обороны США Ллойд Остин поручил временно вывести из Украины американских инструкторов на фоне угрозы нового вторжения РФ. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет nv.ua.

Кирби отметил, что глава Пентагона в первую очередь заботится о безопасности военнослужащих. Он также подчеркнул, что США «остаются привержены отношениям с украинскими Вооруженными силами».

Журналист The Washington Post опубликовал заявление Кирби, согласно которому, Украину покинут 160 членов Нацгвардии Флориды, которые находились на территории страны с конца ноября и инструктировали украинских военных. Они будут передислоцированы в другое место в Европе.

Кирби также отметил, что передислокация «не означает, что решимость США поддерживать ВСУ изменилась», но позволит обеспечить «защиту союзников и сдерживание агрессии».

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что британские инструкторы, которые проводили учения с украинскими военными, покинут Украину на этих выходных, 12—13 февраля. По его словам, в случае конфликта в Украине не будет британских войск, передает The Guardian.

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