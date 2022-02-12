В Куропатах вандалы разрисовали таблички с именами расстрелянных поэтов 17 12.02.2022, 19:08

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Очередной акт вандализма в урочище.

В Куропатах неизвестные разрисовали таблички с именами расстрелянных в 1937—1940 годах, сообщает zerkalo.io. Например, на фотографиях видно, что на памятнике политику и писателю Вацлаву Ластовскому написано слово «Упырь», а на табличке с именами других репрессированных — «Тут их нет».

О разрисованных табличках в Куропатах сообщила в фейсбуке писательница Анна Северинец. Она выставила фотографию, где видно, что на табличке с именем поэта Алеся Дударя написали: «Тут их нет». Северинец уточняет, что сейчас надпись уже отмыли, причем «уже не первый раз».

Куропаты — лесной массив в Минске, место массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937—1940 годах, в том числе 100 представителей белорусской элиты. Их расстреляли здесь в ночь с 29 на 30 октября 1937 года. Это событие вошло в историю как «Ночь расстрелянных поэтов».

Точное количество захороненных жертв неизвестно: документы из архива КГБ Беларуси, которые касаются событий в Куропатах, остаются для исследователей недоступными. С 1993 года урочище Куропаты внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как место захоронения жертв политических репрессий 1930−1940-х годов.

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