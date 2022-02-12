Что почем сейчас продают на Комаровке? 12.02.2022, 19:25

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Цены на ягоды по-настоящему «горячие».

Вроде зима не собирается уходить и уступать свое место весне, но последние дни термометр показывал значения выше нуля, а солнце стало греть сильнее, чем неделю назад. «Минск-Новости» заглянули на главный продовольственный рынок столицы и посмотрела, начинают ли «таять» цены на Комаровке.

Цены на летние ягоды зимой настолько «горячие», что невозможно не обжечься — за полкило греческой клубники просят 27,5 рубля, за небольшую упаковку малины — от 20. Если тщательно поискать, то можно найти и другие ягоды, на их ценниках написана стоимость за 125 г: голубика — по 18, смородина — по 20, ежевика — по 25. Сложно сказать, покупает ли их кто-то сейчас, но по довольно аккуратным большим горкам понятно, что они пользуются слабым спросом.

Зато есть другие доступные ягоды, которые прекрасно подойдут нынешней поре года, например виноград. Темные или светлые гроздья можно найти почти у каждого продавца фруктов. Цены, правда, разнятся, но, как пояснили, все зависит от страны и сорта. И, несмотря на популярность «киш-миша», некоторые покупатели намеренно выбирают темные ягоды (от 3,5 рубля). Пусть они с косточками, но очень вкусные, сладкие (иногда с кислинкой) и сочные. Правда, есть вариант и без косточек, но заплатить придется немало: темный виноград из Перу оценили в 25 рублей.

Также встречается на рынке гранат — от 3,5 до 10 рублей. Белорусскую клюкву можно купить за приятные 12 рублей. Все так же продается хурма, хотя ажиотаж и близко не такой, как перед Новым годом. Да и цены кусачие: 1 кг «каки» стоит 25 рублей, зато «бычье сердце» — по 7.

Все еще можно найти на прилавках яркие мандарины. «Сладкие, без косточек» — написано маркером возле цены. Стоимость этих фруктов немало различается, но в среднем около 4,5. Апельсины оценили в 5–6 рублей, хотя очень крупные можно найти и за 12.

Из других цитрусовых также популярны у столичных покупателей лимон — до 7 рублей за кило, — а также лайм, 100 г которого стоят 2 рубля. Киви — по 7,5 рубля. Можно найти и бананы — 1 кг за 4,5 рубля, а также ананас — по 6. Столько же стоит свити (гибрид помело с белым грейпфрутом).

Натыкаемся на приятные 2 рубля — во столько в среднем оценивают килограмм яблок, есть варианты дороже и дешевле на 50 копеек. Сорта разные: «антоновка» по 2,5, «Алеся» по 1,9, «ред чиф» и «гала» по 2,8, «семеренко» по 3 и другие.

Огурцы в среднем стоят 8–9 рублей: гладкие и длинные — от 2,5 до 7, а домашние пупырчатые — до немалых 13. В одном месте заметили помидоры среднего размера по 3,5 рубля за кило, в другом — в два раза крупнее — за 8. Есть и желтые — по 4.

— Берите-берите, сладкие, сочные, вкусные — не пожалеете. Дома попробуете, не понравится — принесете, — уверенно предлагал свой товар продавец женщине. Та в итоге купила килограмм томатов.

Блестят от солнечных лучей аккуратные красивые красно-желтые перцы. Цена — 5 рублей за кило, хотя есть варианты и в два раза дороже. Заодно можно купить баклажан или кабачок — в среднем 1 кг стоит 7 рублей. Часто встречается авокадо — одну штучку можно приобрести за 1,5 рубля. Правда, сорт «хасс» в несколько раз дороже (8 рублей за 1 шт.).

Как же белорус без картошки? И ее на Комаровском рынке достаточно. Крупная, мелкая, аккуратная, красная — выбор большой. Цена — до 2 рублей за кило. Примерно столько же стоит морковь, которая часто лежит рядом и также просится в корзину покупателя. Из других овощей по-прежнему популярны пучки зелени (перья лука, петрушка, укроп и т. д.) по уже стандартным 1,5 рубля. Свеклу оценили в 1,4, лук — от 1,55 до 2 рублей.

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