Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Украину 6 12.02.2022, 19:28

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Последний рейс в Киев был запланирован на эту ночь, он отменен.

Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Украину. Последний рейс в Киев был запланирован на эту ночь, он отменен.

Как сообщает NOS (перевод — nv.ua), решение об отмене полетов было принято на основе «расширенного анализа безопасности» из-за риска вторжения РФ в Украину.

12 февраля Министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения страны.

KLM стала первой авиакомпанией, отменившей полеты в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.

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