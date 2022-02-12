Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Украину6
- 12.02.2022, 19:28
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Последний рейс в Киев был запланирован на эту ночь, он отменен.
Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Украину. Последний рейс в Киев был запланирован на эту ночь, он отменен.
Как сообщает NOS (перевод — nv.ua), решение об отмене полетов было принято на основе «расширенного анализа безопасности» из-за риска вторжения РФ в Украину.
12 февраля Министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения страны.
KLM стала первой авиакомпанией, отменившей полеты в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.