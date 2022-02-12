Байден и Путин начали телефонный разговор

Байден и Путин начали телефонный разговор16
- 12.02.2022, 19:43
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Последний раз главы США и РФ разговаривали 30 декабря.
Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, сообщили журналистам в Белом доме, пишет nv.ua.
Корреспондент NBC News сообщил со ссылкой на представителя Белого дома, что звонок начался в 19:04 по Минску.
О том, что Байден и Путин проведут переговоры, стало известно накануне. Последний раз президенты разговаривали 30 декабря.